Нижегородские предприятия должны отправить максимальное количество человек на "удаленку"

В минувший понедельник, 12 октября, прошло онлайн-совещание, на котором заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Саносян обсудил с представителями нижегородских предприятий вопросы эпидемиологической безопасности. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области.

Стало известно, что предприятия должны обеспечить дистанционный режим работы для офисных сотрудников, а также для тех, кто относится к зоне риска: пожилых нижегородцев в возрасте 65 лет, беременных женщин и людей с хроническими заболеваниями.

- В случае если сотрудника из группы риска невозможно перевести на дистанционную работу, ему необходимо оформить больничный лист, - добавил заместитель главы региона.

До 15 октября нижегородские предприятия должны составить списки сотрудников, которых уже перевели или только планируется перевести на удаленный формат работы.

В тех организациях, где невозможно перейти на «удалёнку», нужно будет развести потоки сотрудников по времени.

- Предприятиям с численностью более 500 человек необходимо разделить работников как минимум на три равные группы с разным распорядком дня, - сообщил Андрей Саносян. - Это необходимо для того, чтобы на проходных не собирались очереди, и обеспечивалась равномерная нагрузка на транспортную систему.

В ходе беседы замгубернатора отметил, что в нынешней ситуации с высоким ростом заболеваемости, сдержать распространение коронавирусной инфекции поможет только чёткое соблюдение противоэпидемических мер. Так, в частности нижегородцам следует соблюдать социальное дистанцирование и масочный режим.

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