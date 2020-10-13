274 новых больных коронавирусом выявили в Нижегородской области

По данным на 13 октября 2020 года, за минувшие сутки на территории региона было выявлено еще 274 случая заражения коронавирусной инфекцией. Общее число жителей Нижегородской области с подтвержденным диагнозом COVID-19 составило 35 350 человек. Об этом сообщает Управление Роспотребнадзора по Нижегородской области.

Количество смертей от коронавируса в регионе выросло до 624, ещё шестеро нижегородцев не справились с болезнью.

К счастью, положительная статистика тоже растёт, за последние сутки в Нижегородской области выздоровело ещё 185 человек с ранее подтвержденным диагнозом COVID-19. С начала пандемии коронавирус побороли уже 29 714 жителей Нижегородской области.

Напомним, накануне были внесены изменения в указ о режиме повышенной готовности на территории Нижегородской области. В частности, был возвращен режим самоизоляции для пожилых нижегородцев, беременных женщин и людей с хроническими заболеваниями. Офисных сотрудников было рекомендовано перевести на удаленку.

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