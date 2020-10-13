Глеб Никитин выразил соболезнования родным и близким погибших от рук нижегородского стрелка

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин выразил соболезнования родным и близким погибших в результате массового расстрела на Бору. Напомним, трагедия произошла около четырех часов дня 12 октября. Приехавший в гости к своей бабушке, 18-летний Даниил в Борском районе сначала ранил ее, а потом выбежал на улицу и принялся палить по случайным прохожим. В результате три человека погибли. Еще трое ранены.

- Это трагическое происшествие, в результате которого погибли три человека, не может оставить равнодушным, - отметил Глеб Никитин. - Выражаю соболезнования тем, кто потерял своих близких.

По словам губернатора Нижегородской области, трое пострадавших сейчас находятся в больницах. Двое из них вечером 12 октября были переведены в областную больницу имени Семашко.

Тем временем губернатор поручил министру здравоохранения Нижегородской области Давиду Мелик-Гусейнову проработать вопрос оказания помощи пострадавшим в результате инцидента.