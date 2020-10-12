Глеб Никитин поручил оказать помощь пострадавшим и семьям погибших на Бору

Правительство Нижегородской области окажет всю необходимую помощь семьям погибших и пострадавшим при массовом расстреле на Бору. Об этом сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

- В обстоятельствах трагического происшествия сейчас разбираются правоохранительные органы, ведется поиск подозреваемого, - рассказал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Сейчас по поручению Глеба Никитина, на месте происшествия работает заместитель губернатора Нижегородской области Дмитрий Краснов. Одновременно с этим региональному министру здравоохранения было поручено оказать помощь пострадавшим и семьям погибших.

Напомним, трагедия произошла сегодня около четырех часов дня в деревне Большеорловское. Молодой человек приехал в гости к своей бабушке. Во время ссоры он тяжело ранил ее. После этого он выбежал на улицу и принялся палить по автобусной остановке. В результате три человека были убиты. Еще трое находятся в тяжелом состоянии. Сам молодой человек после обстрела убежал в сторону леса. Сейчас его поиски продолжаются.