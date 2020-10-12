Под Нижним Новгородом обнаружили снаряд времен войны

Снаряд был уничтожен на месте с соблюдением требований безопасности. Фото: Управление Росгвардии по Нижегородской области

В лесу Володарского района один из местных жителей обнаружил часть артиллерийского снаряда времен Великой Отечественной войны. Об этом сообщает пресс-служба управления Росгвардии по Нижегородской области.

Специалисты, выехавшие на место находки, обследовали предмет и установили, что это боеприпас времен Великой Отечественной войны. Корпус снаряда был сильно деформирован, на нем также были выявлены следы сильной коррозии. Все это представляло серьезную опасность.

Взрывотехники обезвредили страшную находку на месте с соблюдением всех мер безопасности.

В региональном управлении Росгвардии также напомнили, что в случае обнаружения подозрительного предмета, о нем нужно сразу же сообщить в правоохранительные органы. – Никаких манипуляций с этими предметами самостоятельно проводить нельзя. К ним нельзя прикасаться, осматривать их или поднимать.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам!

Вы можете написать нам в личные сообщения группы ВКонтакте или написать на почту kpnn@phkp.ru

Также следите за последними новостями в нашем телеграмм-канале!