Второй этап благоустройства парка «Утиное озеро» завершается в Дзержинске

Ход работ проверил глава Дзержинска Иван Носков Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

В Дзержинске завершается вторая очередь благоустройства территории парка «Утиное озеро». Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области.

В рамках первой очереди благоустройства были выложены пешеходные дорожки из брусчатки, установлено новое освещение. Также на территории появилась площадка для выгула собак

В этом году в парке были оборудованы детские и спортивные площадки, установлен тренажерный комплекс. Подрядчик также установил часть арт-объектов («Сердце», «Беседка для молодоженов») и оборудовал специальные wi-fi-зоны.

Сейчас в парке подходят к завершению работы по озеленению. Рабочие также заканчивают формированию тропиночной сети вокруг водоема и установку сцены для проведения массовых мероприятий.

- Думаю, после завершения благоустройства парк станет еще более востребованным у местных жителей и гостей города химиков, - подчеркнул губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Отметим, что основной задачей при благоустройстве парка «Утиное озеро» в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» считается создание места для семейного досуга.

- Мне нравится, что рабочие смогли воплотить в жизнь все задумки жителей по наполнению парка, - поделился в ходе проверки глава Дзержинска Иван Носков. – Безусловно, администрация города продолжит развитие территории и после сдачи объекта. Парк – это живой организм, и с ним нужно работать, постоянно наполнять чем-то новым, современным, учитывать пожелания дзержинцев.

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