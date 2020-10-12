Нижегородские водители вправе остановить автобус, если внутри находятся пассажиры без масок

Более 100 нарушений масочного режима выявлено у перевозчиков Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

В Нижнем Новгороде продолжаются ежедневные проверки соблюдения масочного режима в общественном транспорте. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области

По итогам проверочных мероприятий должностные лица составили в установленном порядке более 100 протоколов об административном нарушении. Штраф для перевозчиков может достигать 300 тысяч рублей

- Отмечу, что водитель вправе остановить автобус и не продолжать движение, пока пассажир не наденет маску либо не покинет транспортное средство, - уточнил исполняющий обязанности заместителя министра транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области Артем Бафанов.

Людям старше 65 лет маски должны предоставляться бесплатно, остальные могут приобрести их у водителя. Так, до 15 октября перевозчики должны обеспечить общественный транспорт необходимым количеством масок для предоставления пенсионерам.

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