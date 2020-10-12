Ресторан на Большой Покровской накажут за несоблюдение коронавирусных ограничений

В Нижнем Новгороде продолжаются рейды по соблюдению требований эпидемиологической безопасности в ресторанах и ночных клубах. Об этом сообщает Департамент региональной безопасности Нижегородской области.

В ходе проверки прошедшей в минувшую пятницу, 9 октября, специалистами были выявлены нарушения в одном из ресторанов на Большой Покровской. Так, за столиками заведения сидело более четырёх человек (ограничения по рассадке), в помещении также проводилась дискотека. К тому же, в ресторане отсутствовали санитайзеры.

Представителя ресторана, нарушившего указа губернатора о режиме повышенной готовности, вызвали для составления протокола.

Напомним, что сейчас в регионе осложняется эпидемиологическая обстановка. С каждым днем число нижегородцев заболевших коронавирусом и сезонным гриппом увеличивается.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам!

Вы можете написать нам в личные сообщения группы ВКонтакте или написать на почту kpnn@phkp.ru

Также следите за последними новостями в нашем телеграмм-канале!