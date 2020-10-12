Нижегородские спортсмены стали бронзовыми призерами на VII Всероссийской летней Универсиаде

Нижегородские прыгуны завоевали бронзу на VII Всероссийской летней Универсиаде в Екатеринбурге Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

VII Всероссийская летняя Универсиада прошла в Екатеринбурге. Соревнования проходили с 6 по 8 октября, в них приняли участие ребята из 88 вузов страны. Об этом сообщили в городском департаменте физической культуры и спорта.

Нижегородские спортсмены отличились в соревнованиях по легкой атлетике и завоевали бронзовые медали сразу в нескольких дисциплинах.

Так, в дисциплине прыжок в длину бронзу заполучила нижегородка Арина Малахова. Её лучший результат - 5,95 метра.

С результатом 2 метра в тройку лидеров среди прыгунов в высоту вошел Дмитрий Ходаницкий.

- В условиях необычайно высокой конкуренции наши ребята стали призерами соревнований. Спасибо всему тренерскому составу. Желаем ребятам дальнейших побед и успехов! - добавили в департаменте.

Отметим, что ранее высокие награды завоевали и нижегородские пловцы, воспитанники спортшколы «Сормово».

Золотую медаль нашему региону принесла Анастасия Корзунина. Она стала лучшей на дистанции 50 метров баттерфляем и 50 метров на спине.

Отличился также нижегородский пловец Валерий Голубев, который занял третье место на дистанции 50 метров стилем «баттерфляй».

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