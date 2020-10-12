В Сосновской ЦРБ проводится дооснащение новым медицинским оборудованием

Оснащение больницы ведется по проекту развития детского здравоохранения Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

В центральную районную больницу Сосновского района поступило новое оборудование. Оснащение больницы современным оборудованием проходило в рамках нацпроекта «Здравоохранение». На эти цели было выделено около 14 миллионов рублей. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области.

В больницу поступило высокотехнологичное оборудование – цифровой рентгенографический аппарат, а также диагностический комплекс для ультразвуковых исследований. Сейчас ведётся обучение персонала.

Главный врач Сосновской ЦРБ Светлана Трифонова рассказала, что предыдущий рентгеновский аппарат работал больше десяти лет и почти исчерпал свои возможности. Она отметила, что новейшее высококлассное оборудование, безусловно, повысит качество оказываемой медицинской помощи.

Так, до конца текущего года в Сосновской ЦРБ также будут введены в эксплуатацию офтальмологический тонометр, электрокардиограф и автоматический дефибриллятор. Помимо дооснащения в медицинском учреждении собираются построить крытую колясочную и установить кнопку вызова для маломобильных пациентов.

Также на создание комфортных условий пребывания пациентов в Сосновской ЦРБ будет закуплено 62 единицы новой детской мебели.

- Дооснащение медицинских учреждений позволяет повысить доступность и улучшить качество помощи юным пациентам. Таким образом, мы способствуем развитию профилактического направления в педиатрической службе, - подчеркнул губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

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