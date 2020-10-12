Нижний Новгород
Еще
Радио
Нижний Новгород
Еще
Радио
Нижний Новгород
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Общество

В Сосновской ЦРБ проводится дооснащение новым медицинским оборудованием

На эти цели выделено около 14 млн рублей
Кристина БЕРБАСОВА
КомментироватьОставить комментарий
Оснащение больницы ведется по проекту развития детского здравоохранения

Оснащение больницы ведется по проекту развития детского здравоохранения

Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

В центральную районную больницу Сосновского района поступило новое оборудование. Оснащение больницы современным оборудованием проходило в рамках нацпроекта «Здравоохранение». На эти цели было выделено около 14 миллионов рублей. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области.

В больницу поступило высокотехнологичное оборудование – цифровой рентгенографический аппарат, а также диагностический комплекс для ультразвуковых исследований. Сейчас ведётся обучение персонала.

Главный врач Сосновской ЦРБ Светлана Трифонова рассказала, что предыдущий рентгеновский аппарат работал больше десяти лет и почти исчерпал свои возможности. Она отметила, что новейшее высококлассное оборудование, безусловно, повысит качество оказываемой медицинской помощи.

Так, до конца текущего года в Сосновской ЦРБ также будут введены в эксплуатацию офтальмологический тонометр, электрокардиограф и автоматический дефибриллятор. Помимо дооснащения в медицинском учреждении собираются построить крытую колясочную и установить кнопку вызова для маломобильных пациентов.

Также на создание комфортных условий пребывания пациентов в Сосновской ЦРБ будет закуплено 62 единицы новой детской мебели.

- Дооснащение медицинских учреждений позволяет повысить доступность и улучшить качество помощи юным пациентам. Таким образом, мы способствуем развитию профилактического направления в педиатрической службе, - подчеркнул губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам!

Вы можете написать нам в личные сообщения группы ВКонтакте или написать на почту kpnn@phkp.ru

Также следите за последними новостями в нашем телеграмм-канале!