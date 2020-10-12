В мэрии призвали горожан не забывать про маски в общественных местах и транспорте

Нижегородцы должны соблюдать масочный режим в общественных местах и транспорте. Об этом напомнили в управлении по безопасности и мобилизационной подготовке администрации Нижнего Новгорода.

Сейчас в регионе осложняется эпидемиологическая обстановка. С каждым днем число нижегородцев заболевших коронавирусом и сезонным гриппом увеличивается.

Так, только за минувшие сутки на территории региона было выявлено 271 новый случай заражения коронавирусом. Общее число зараженных COVID-19 в Нижегородской области достигло 35 076 человек.

– Единственным эффективным барьерным способом защиты является маска, - отметили в ведомстве. – Она должна прилегать к лицу плотно, но не туго, прикрывая рот, нос и подбородок.

При этом через каждые 2-3 часа постоянного использования маску необходимо менять. Повторно использовать одноразовые маски нельзя. Дома сразу после использования такую маску нужно поместить в отдельный пакет, герметично закрыть его и только после этого выбросить в мусорное ведро. Если маска многоразовая, то её нужно постирать и прогладить утюгом.

Также согласно распоряжению губернатора Нижегородской области Глеба Никитина общественный транспорт не должен начинать движение, если внутри находятся пассажиры без масок. Людям старше 65 лет маски должны предоставляться бесплатно, остальные могут приобрести их у водителя.

Кроме того, Роспотребнадзором совместно с порталом Стопкоронавирус.рф был подготовлен видеоролик о том, как минимизировать риски распространения новой коронавирусной инфекции в офисах.

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