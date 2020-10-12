В Нижегородской области сохраняется 4 класс пожароопасности

Согласно данным ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС», в период с 12 по 19 октября 2020 года по Нижегородской области ожидается высокая пожароопасность лесов и торфяников (4 класс).

На территории области прогнозируется увеличение количества очагов и площадей природных пожаров, распространение огня на населенные пункты, линии электропередач и связи. ГУ МЧС России по Нижегородской области предупреждает, что неблагоприятные погодные условия повышают уровень чрезвычайных происшествий, связанных с возникновением пожароопасных ситуаций.

Нижегородцам рекомендуется быть предельно внимательными в пожароопасный период и соблюдать все необходимые правила пожарной безопасности. Кроме того, установлен запрет на посещение лесов, который также нужно соблюдать. Нижегородцам рекомендуют не жечь мусор на садовых и дачных участках, не разводить костры в лесах.

При обнаружении природного пожара будьте внимательны и осторожны, незамедлительно вызовите пожарных.

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