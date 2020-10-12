Гимназия №1 в Нижнем Новгороде открылась после капитального ремонта

В отремонтированное здание вернулись не все учащиеся. Фото: Instagram Юрия Шалабаева

В понедельник, 12 октября, заработала гимназия №1 на площади Минина и Пожарского в Нижнем Новгороде. Учреждение открылось после капитального ремонта. Об этом на своей личной странице в Instagram сообщил и.п. главы города Юрий Шалабаев.

- Капитальный ремонт занял практически год. На сегодняшний день ремонтные работы завершены, школа принята муниципальной комиссией, приобретены новое оборудование и мебель, - пояснил и.п. главы города.

Стало известно, что первыми в обновленное здание гимназии вернулись ученики 5-11 классов, которые в период ремонта обучались во вторую смену в лицее №8.

В связи соблюдением санитарно-эпидемиологических мер 3-4 классы ещё две недели проучатся в гимназии №13, а уже после осенних каникул вернутся в родное здание гимназии №1.

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