Около 60 деревьев высадили в Светлоярском парке по гарантии взамен не прижившихся. Фото: Администрация Нижнего Новгорода

В Светлоярском парке высадили около 60 деревьев взамен не прижившихся. Об этом сообщили в администрации Сормовского района Нижнего Новгорода.

В 2019 году в рамках первой очереди благоустройства парка подрядчиком было высажено около трёх тысяч деревьев и кустарников. Недавно районная администрация совместно с общественными контролерами обследовали все зелёные насаждения, высаженные ранее. В ходе проверки было обнаружено примерно 60 погибших деревьев.

- Подрядчику было поручено заменить саженцы в рамках гарантийных обязательств, – сообщила глава районной администрации Светлана Горбунова.

Как отметили специалисты подрядной организации, осень – наиболее благоприятное время для пересадки зеленых насаждений, так как в это время у растений активно развивается корневая система.

- При пересадке растение всегда переживает стресс, и невозможно сразу понять, приживется оно или нет. Окончательный вывод можно сделать только после первой зимовки, – уточнила ландшафтный архитектор ООО «Пятый элемент» Анна Турунтьева.

Напомним, что работы по преображению парка проводились в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды», являющегося частью нацпроекта «Жилье и городская среда».

Так, в ходе работа на преображаемой территории появились пешеходные дорожки, выложенные брусчаткой, велодорожки с асфальтовым покрытием. Кроме того, подрядчик обустроил пляжную зону, установил новые лавочки и детские площадки. Также на территории парка провели озеленение и разместили памп-трек.

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