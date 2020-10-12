В Вознесенском районе отремонтировали подъезд к селу Мотызлей

В нормативное состояние привели 8,7 км дорожного полотна Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

В Вознесенском районе отремонтировали 8,7 километра дороги, которая является подъездом к селу Мотызлей от автомобильной дороги Выкса-Вознесенское-Сатис. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области.

Ремонт на этой дороге не проводился 30 лет, лишь после многочисленных обращений жителей посёлка правительством региона было принято решение включить этот участок в программу нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

В рамках проекта были отремонтированы кромки проезжей части, совершена подсыпка и планировка обочин. Подрядчиком также была проведена работа по снятию старого асфальтобетонного покрытия, укладке нового асфальта и нанесению горизонтальной разметки со светоотражающими элементами.

Рабочие также восстановили две автобусные остановки и приведены в порядок посадочные площадки. Отмечается, что все ремонтные работы, проведенные подрядчиком, соответствуют ГОСТу.

Как отметил губернатор Нижегородской области, всего в Вознесенском районе за 2020 год было отремонтировано более 16 километров дорог.

- Если раньше из районного центра дорога до этого села занимала 40 минут, то теперь всего 12. Разница колоссальная! Также думаем изменить расписание автобусов. Работу мы контролировали на всех этапах, так что в качестве сомнений нет, - рассказал глава местного самоуправления Вознесенского района Иван Мартынов.

На эти цели из государственного и областного бюджета было выделено 71,4 миллиона рублей.

По национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» на период с 2019 по 2024 годы необходимо произвести увеличение доли автомобильных дорог регионального значения, соответствующих нормативным требованиям.

Так, в Нижегородской области на 2020 год запланированы ремонтные работы на 195 участках общей протяженностью 881,1 км.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам!

Вы можете написать нам в личные сообщения группы ВКонтакте или написать на почту kpnn@phkp.ru

Также следите за последними новостями в нашем телеграмм-канале!