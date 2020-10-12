Ещё 271 нижегородец заразился коронавирусом за сутки

По данным на 12 октября 2020 года, за минувшие сутки на территории региона было выявлено 271 новый случай заражения коронавирусом. Общее число зараженных COVID-19 в Нижегородской области составляет 35 076 человек. Об этом сообщает Управление Роспотребнадзора по Нижегородской области.

К счастью, положительная статистика тоже растёт, 3а последние три дня, включая выходные, в регионе выписано 217 человек. Напомним, что с начала пандемии COVID-19 побороли уже 29 529 жителей Нижегородской области.

К сожалению, число умерших выросло до 618 человек, ещё пятеро нижегородцев не смогли побороть коронавирусную инфекцию.

Как ранее сообщалось, всю актуальную информацию о текущей эпидемиологической ситуации с коронавирусом достоверно и оперативно предоставляет официальный ресурс от правительства России: стопкоронавирус.рф.

Напомним, что ранее губернатор Нижегородской области Глеб Никитин внес поправки в указ о режиме повышенной готовности на территории региона. В соответствии с ним, режим самоизоляции становится обязательным для пожилых нижегородцев, беременных женщин и людей с хроническими заболеваниями.

Также известно об ужесточении контроля за соблюдением масочного режима в общественном транспорте и торговых центрах Нижегородской области.

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