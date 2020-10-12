Бывший сотрудник нижегородского Минздрава получил 7,5 лишения свободы за взятку

В Канавинском районном суде огласили приговор бывшему сотруднику отдела лицензирования министерства здравоохранения Нижегородской области.

Как сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции региона, в период с 2014 по 2017 год обвиняемый неоднократно получал взятки в сумме от 15 до 70 тысяч рублей за лицензирование медицинской деятельности стоматологических клиник.

Свою вину фигурант дела признал частично. Однако суд признал его виновным и приговорил к 7,5 года лишения свободы в колонии общего режима. Кроме того, экс-сотрудник регионального минздрава получил штраф в размере 1,5 миллиона рублей с лишением права занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления в течение трёх лет.

Приговор ещё не вступил в силу.

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