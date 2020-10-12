В трех районах Нижнего Новгорода временно отключили воду и свет

В понедельник, 12 октября, в Нижнем Новгороде ожидается плановое отключение воды и света. Причиной отключения стали плановые работы на системах жилищно-коммунального хозяйства. Соответствующую информацию распространило городское управление ГО ЧС.

Без света с 13:00 до 17:00 придется остаться жителям Автозаводского района.Отключения затронут тех, кто проживает в домах по улице Дьяконова (№1, 1А, 5, 5Б).

Также без света до 17:00 уже остались жители Нижегородского района на улице Академическая (№ 1, 2, 3, 5).

В Канавинском районе без горячего водоснабжения с 09:00 до 15:00 остались дома по улице Архангельская (№7, 7а, 12, 14).

Узнавать полную информацию об отключении электроэнергии и водоснабжения нижегородцы могут на сайте управления ГОЧС Нижнего Новгорода.

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