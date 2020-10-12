Перевозчик Каргин распродает автобусы и увольняет водителей

Знаменитые на весь Нижний Новгород «желтые маршрутки» канули в лету – перевозчик Дмитрий Каргин увольняет персонал и распродает автобусы.

- Сейчас все сотрудники уже уволены, постепенно распродают автобусы, - сообщает Бизнес News со ссылкой на сотрудника предприятия Антона Калинина. – Первый автобус уже уехал перевозить пассажиров в другой город. Видимо, там нужнее. Всего уволено 300 человек. На продажу выставлено 130 единиц техники.

Напомним, ранее Арбитражный суд Нижегородской области отказал в обжаловании права работать на автобусном маршруте Т-71, следовавшего по маршруту улица Федосеенко – площадь Свободы. Позднее временные свидетельства на обслуживание этого маршрута получил «Нижегородпассажиравтотранс».

К слову, ранее мы писали, что «Нижегородпассажиравтотранс» вместе со всеми своими автобусами в сентябре был передан в областную собственность. Теперь работу автобусов будет курировать региональное министерство транспорта.

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