За сутки от коронавируса излечились 44 нижегородца Фото: Михаил ФРОЛОВ

Количество выздоровевших от коронавируса нижегородцев за последние сутки значительно снизилось в сравнении с предыдущими — всего 44 человека. В общей сложности в Нижегородском регионе 29 487 человек полностью излечились от вируса.

К сожалению сообщаем, что за сутки скончались ещё четверо. То есть число смертей в области теперь составляет 613 человек.

Напомним, что глава нижегородского Роспотребнадзора — Наталия Кучеренко — накануне обратилась к жителям Нижегородской области и повторила все правила на период пандемии. Она сказала, что в связи с ростом уровня заболеваемости в регионе введены дополнительные меры по борьбе с коронавирусом. Сейчас соблюдать меры безопасности нижегородцам просто необходимо. Во-первых, носить маски. Помимо этого, в общественном транспорте, магазине или на работе не дотрагиваться до лица. И мыть руки как можно чаще. И самое главное – это, конечно, социальное дистанцирование.