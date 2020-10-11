Выявлено 262 новых заражённых коронавирусом нижегородцев

В Нижегородской области с каждым днём растёт число заражённых коронавирусом. За последние сутки их количество увеличилось на 262 человека. Суммарно в регионе зарегистрировано уже 34 805 случаев COVID-19. Об этом сообщили в Нижегородском Роспортребнадзоре.

А также напомним, что на днях к указу о режиме повышенной готовности в Нижегородском регионе были введены дополнения. Обязательная самоизоляция объявлена для пожилых граждан, для беременных и для людей с хроническими заболеваниями. Офисных сотрудников было призвано перевести на удалённую работу в как можно большем количестве. А также губернатор Нижегородской области Глеб Никитин чётко обозначил, что снятие ограничений по коронавирусу пока не предвидится. Они будут сняты только после массовой вакцинации населения, которая ожидается в начале 2021 года. Глава нижегородского Роспотребнадзора обратилась к жителям с просьбой обязательно соблюдать меры безопасности.