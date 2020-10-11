Андрей Саносян: «Наша задача – не допустить повторных ограничений для бизнеса» Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

С понедельника, с 12 октября, ежедневные проверки соблюдения перчатно-масочного режима участятся в магазинах, торговых центрах и предприятиях общепита на территории региона. Об этом известил заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Саносян.

– Я вижу, что не все жители и работники торговых точек в полной мере осознают серьёзность той ситуации, которая сейчас складывается. Число заболевших COVID-19 растёт с каждым днём, а это всё сильнее приближает нас к тому, что аналитики называют «негативным сценарием». Неукоснительное соблюдение правил – единственная возможность противостоять распространению коронавируса, – подчеркнул замгубернатора.

Особое внимание он уделил последствиям для бизнеса Нижегородской области. По словам Андрея Саносяна, мало, кто понимает, насколько губителен для компаний небольшой простой, а тем более – полное прекращение деятельности на месяц и дольше. Многие сферы ещё не оправились от весенних ограничений, а какие-то не смогли возобновить работу и по сей день. Всё это влечёт за собой огромное количество проблем.

– Наша главная задача на ближайшие недели – не допустить повторного закрытия бизнеса. У нас больше не осталось времени на раскачку, – подвёл итог Андрей Саносян.