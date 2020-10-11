Нижегородский лицей №40 ушёл на досрочные каникулы

Осенние каникулы в лицее № 40 Нижнего Новгорода перенесли на неделю раньше. Школьники начнут отдыхать с 12 октября, то есть с ближайшего понедельника. Каникулы продлятся неделю – до 18 октября. Решение было принято в целях избежать распространения коронавируса. Об этом сообщили в ВГТРК со ссылкой на департамент образования. А также новость размещена на официальном сайте учебного заведения.

– На основании пункта 17 приказа Минобрнауки от 30.08.2013 №1015 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования», Федерального закона от 29.12.2012г. № 273 «Об образовании в Российской Федерации» в МБОУ «Лицей № 40» изменяются сроки каникул. Считать осенними каникулярными днями с 12 октября по 18 октября 2020г. (включительно) – 7 дней.

Напомним, что по последним данным на 8 октября, в регионе на карантин по причине коронавируса закрыты 42 группы в 35 детских садах и 57 классов в 38 школах. Более того, три школы ушли на полноценное дистанционное обучение.