Более 200 тысяч деревьев высадили в Нижегородской области Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

В рамках общероссийской кампании "Сохраним лес" в Нижегородской области высадили 1000 га леса – это более 200 тысяч деревьев. Об этом сообщил губернатор региона Глеб Никитин.

– Такая акция стартовала в сентябре в рамках национального проекта «Экология» и продлится она до 31 октября. Специалисты уже высадили деревья на 70 гектарах и за оставшиеся несколько недель увеличат площадь ещё на 30 гектаров. А в целом, по итогам осеннего лесовосстановления на территории региона будет высажено более 1000 гектаров леса, – сказал Глеб Никитин.

С начала этого года на конец сентября в Нижегородском регионе высажены саженцы на площади в 4284 гектара – это уже 92% от общего плана на год, то есть 17 млн деревьев. К акции "Сохраним лес" присоединяют свои силы специалисты профильного департамента и соответствующих служб, школьники, студенты, а также все желающие. Помимо этого, в ходе акции "Сад Победы" в этом году высадили лес на площади более 250 га. А рамках нацпроекта "Экология" уход провели на территории более 40 тысяч гектаров.