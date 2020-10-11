В Дальнеконстантиновском районе завершён капремонт сельского ДК Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

В доме культуры посёлка Нижегородец Дальнеконстантиновского района окончен капитальный ремонт. Состояние здания приведено в порядок согласно нацпроекту "Культура». Об этом сообщила пресс-служба правительства Нижегородской области.

На капитальный ремонт дома культуры было направлено 3,3 млн рублей. Эти средства ушли на ремонт фасада и цоколя, замену кровли, работы во внутренних помещениях, в классе хореографии, кинооператорской и в зрительном зале.

– Кровля была изношена, штукатурка осыпалась, зрительный зал и сцена требовали обновления давно. Благодаря нацпроекту «Культура» дизайн фасада и помещений внутри обновился полностью. Теперь мы воплотим нашу задумку – создадим музей истории поселений Нижегородского сельсовета, творческую мастерскую декоративно-прикладного искусства и выставочный зал. Всё это позволит вывести качество культурного досуга жителей на новый уровень, – поделилась директор районного культурно-досугового объединения Дальнеконстантиновского района Марина Шубнякова.