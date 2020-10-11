17,4 километра дороги отремонтировали в Городецком районе Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

Ремонт участка дороги Городец-Зиняки-Кантаурово полностью завершился в Городецком районе Нижегородской области. Протяжённость этого участка пути составила 17,4 километра. В нормативное состояние дорогу привели по нацпроекту "Безопасные и качественные автомобильные дороги". На работы было выделено 125,5 млн рублей. Об этом сообщила пресс-служба правительства Нижегородской области.

— Этот участок дороги является одним из самых протяжённых среди тех объектов, которые мы ремонтируем в текущем году. С работами подрядчик справился качественно, всё успел в срок. Замечаний к его работе нет, — оценил ремонт дорог губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

А также добавил, что починка дорог, запланированная на 2020 год в регионе, идёт уже по финишной прямой. Почти все 881 км отремонтирован. Глеб Никитин не сомневается, что работы завершатся в сроки, установленные контрактами.