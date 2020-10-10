44 тысячи нижегородских семей получат выплаты пособий на детей

44 тысячи нижегородских семей получат выплаты пособий более чем на 54 тысячи детей в возрасте от 3 до 7 лет. Выплаты им уже назначены. А свыше 42 тысяч обратившихся пособия уже получили. Это более 50 тысяч детей. Информацией об этом поделилась пресс-служба правительства Нижегородской области.

В министерстве социальной политики региона напомнили, заявление о выплатах на ребёнка от 3 до 7 лет можно подать непосредственно в управление социальной защиты населения по месту жительства. Либо же в электронном виде через портал госуслуг или портал государственных и муниципальных услуг Нижегородской области. А также заявления принимают теперь в МФЦ. Все необходимые сведения органы соцзащиты запросят сами. В случае отказа, граждане могут повторить своё обращение за пособием после изменения обстоятельств, влияющих на право его получения.

Вместе с тем, в Нижегородской области работает телефонная линия по тому же вопросу: 8 (831) 423-00-16.

Напомним, финансовая поддержка семей с детьми — одна из задач нацпроекта «Демография».