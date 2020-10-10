Арзамасских волонтёров наградили за помощь в период пандемии Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

9 октября в администрации Арзамаса прошло награждение волонтёров, которые оказали необходимую помощь всем нуждающимся в ней в период пандемии коронавируса. Об этом сообщила пресс-служба правительства Нижегородской области.

Соруководитель регионального штаба движения #МыВместе Алексей Алёхин и заместитель мэра Арзамаса по социальным вопросам Роман Шершаков лично вручили волонтёрам благодарственные письма Правительства Нижегородской области за активное участие в общероссийской акции #МыВместе и помощь землякам.

– Период ограничительных мер, связанных с распространением COVID-19, был одним из самых сложных испытания для всего общества. Я горжусь, что мы своей командой смогли в кратчайшие сроки организовать волонтёрское движение. За этот период арзамасские волонтёры не только доставляли продукты и медикаменты людям «серебряного» возраста и многодетным семьям, но и порой решали нестандартные ситуации: например, настраивали телевизионное оборудование, доставляли животных в ветеринарную службу. И сегодняшнее награждение – это искренняя благодарность за добрые дела, понимание, что мы были, есть и останемся дружной командой, способной прийти на помощь, – резюмировал координатор волонтёров Арзамаса Александр Домахин.

– В период эпидемии у нас появилось два героических образа – медработник, ведущий борьбу с COVID-19, и волонтёр, помогающий людям. Всероссийская акция «МыВместе» одна из самых ярких. Мы продолжим поддерживать добровольческое движение обязательно, – добавил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.