Нижегородская область вошла в ТОП-5 России по развитию предпринимательства Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

Нижегородская область вошла в ТОП-5 России по числу организаций социальных предпринимателей региона. Об этом сообщили в нижегородском Минпроме.

— В Нижегородской области более 160 предприятий вошли в реестр социальных предприятий. Официальное подтверждение статуса социального предприятия даёт возможность пользоваться мерами поддержки, специально разработанными для социального бизнеса в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Это бесплатные обучающие программы, реклама на экранах и билбордах в городе и области, грантовые конкурсы, консультационная поддержка, льготные кредиты, услуги по разработке сайтов, бизнес-планов, франшиз, — пояснил министр промышленности, торговли и предпринимательства региона Максим Черкасов.

12 октября состоится вебинар о мерах государственной поддержки социального бизнеса. Начнётся он в 13:00.

Для участия в вебинаре необходима регистрация на официальном портале проекта «Популяризация предпринимательства» — mybiznn.ru. В проекте уже принимают участие около 2,5 тысячи человек.