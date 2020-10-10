Борский "Водник" капитально ремонтируется Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

Борский стадион «Водник» капитально отремонтируют в рамках нижегородского проекта «Вам решать». Инициатива этого проекта принадлежит губернатору Нижегородской области Глебу Никитину. Сумма финансирования составляет 25 миллионов рублей. Об этой сообщила пресс-служба правительства Нижегородского региона.

– В первую очередь, ремонтные работы включают в себя замену кровли, обновление фасада, внутреннюю отделку помещений, а также небольшую перепланировку на первом этаже. Будут перенесены душевые, раздевалки, оборудован туалет для людей с ограниченными физическими возможностями. Кроме того, мы предусмотрим дополнительные душевые в тренажёрном зале – этого раньше не было, – рассказал директор МАУ СШ «Спартак» Артемий Белов.

Окончание работ запланировано на середину декабря, то есть уже скоро. К новогодним праздникам любители спорта смогут посетить обновлённый стадион.

– Но реконструкция «Водника» на этом закончиться не должна. Планируется обустроить футбольное поле, городошную и баскетбольные площадки, теннисный корт и хоккейную коробку для массового катания зимой. Также в планах ремонт беговых дорожек, на них появится качественное резиновое покрытие. Будут реконструированы и трибуны. Проект дальнейшей реконструкции стадиона сейчас в разработке, – добавил Артемий Белов.