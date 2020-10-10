За сутки от коронавируса излечился 131 нижегородец Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

К хорошим новостям на сегодня: за последние сутки в Нижегородском регионе от COVID-19 возросло и количество полностью излечившихся жителей, а именно 131 человек сегодня отправился домой здоровым. На текущий момент в области выздоровели от вируса 29 443 человека.

Прискорбно сообщать, но скончались за минувшие сутки от коронавирусной инфекции ещё 4 нижегородца. Число смертей по региону достигло 609 человек.

Напомним, глава нижегородского Роспотребнадзора — Наталия Кучеренко — обратилась на днях к нижегородцам и рассказала о правилах на период пандемии. Она напомнила, что в связи с ростом уровня заболеваемости в регионе были введены дополнительные меры по борьбе с коронавирусом. Нижегородцам необходимо соблюдать меры безопасности. Прежде всего, стоит носить маски. Во-вторых, в общественном транспорте, магазине или на работе нельзя дотрагиваться до лица. И самое главное – это, конечно, социальное дистанцирование.