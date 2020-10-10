Выявлено 257 новых заражённых коронавирусом нижегородцев

Количество заражений в Нижегородской области не прекращает расти. За последние сутки зафиксировано ещё 257 новых заболевших. Таким образом, общее число заболеваний по региону составляет 34 543 человека. Примечательно, что в 21 районе Нижегородской области заражений не выявлено вовсе. Об этом сообщает Управление Роспортребнадзора по Нижегородской области.

Вместе с тем напомним, что накануне были введены дополнения к указу о режиме повышенной готовности в Нижегородском регионе. Обязательная самоизоляция объявлена для пожилых граждан, для беременных и для людей с хроническими заболеваниями. Офисных сотрудников было призвано перевести на удалённую работу в как можно большем количестве. А также губернатор Нижегородской области Глеб Никитин чётко обозначил, что снятие ограничений по коронавирусу пока не предвидится. Они будут сняты только после массовой вакцинации населения. А вакцина ожидается в начале следующего года.