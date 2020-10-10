Ограничения продлятся в Нижегородской области до массовой вакцинации Фото: Иван МАКЕЕВ

Ограничения по коронавирусу в Нижегородской области продлятся до массовой вакцинации населения. Об этом губернатор региона Глеб Никитин заявил в своём инстаграме.

В одном из постов на своей странице глава региона отметил, что сам он меньше всего хочет повторного закрытия магазинов, торговых центров и возобновления прочих мер, учитывая, как тяжело всё открывалось этим летом. Но на вопрос в комментариях о том, сколько ещё будут длиться меры по предотвращению распространения коронавируса, ответил следующим образом.

— Режим повышенной готовности в любом случае продлится до массовой вакцинации жителей. Вакцина должна быть в начале следующего года. Очень надеюсь, что ограничения усиливать не придётся.

А также напомним, что накануне, 7 октября, Глеб Никитин внёс изменения в указ о повышенной готовности в Нижегородской области. Обязательная самоизоляция введена для нижегородцев старше 65 лет и некоторых других групп.