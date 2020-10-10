ФОТО: правительство Рязанской области Дым от рязанских пожаров достиг Выксы

Авиамониторинг подтвердил, что дым пришёл в Выксу со стороны Рязанской области. Процедура наблюдения продолжается. Об этом сообщило управление по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям, пожарной безопасности и мобилизационной работе.

Вместе с тем, по данным на 9 октября, наблюдения с воздуха и объезды территорий показали, что существуют также несколько очагов возгорания травы на поле между населёнными пунктами Виля и Проволочное. Сейчас сотрудники ОМВД по городу Выкса устанавливают причины. Очаги возгорания уже ликвидированы.

Напомним, что на днях стало наблюдаться задымление на территории городского округа города Выксы. Когда очагов возгорания там не обнаружили, авианаблюдение началось за территорией государственных лесов. Управление Роспотребнадзора по городу Выкса рекомендовало сохранять спокойствие, а жителям старше 65 лет не покидать своих домов и не открывать окна. Позже было предположено, что дым тянется со взорвавшегося в Рязани военного склада.