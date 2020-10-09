Тяжелобольного бельчонка вылечили специалисты госпиталя «Зоозащита НН»

Специалисты госпиталя «Зоозащита НН» вылечили тяжелобольного бельчонка. Фото: ООО «Зоозащита НН»

Дети нашли ослабшего бельчонка в одном из дворов Нижнего Новгорода. Зверек почти не двигался и был обезвожен. Нашедшие его ребята не остались равнодушными к попавшему в беду животному и попросили родителей отвезти зверька на осмотр в ветеринарную клинику.

Врачи провели тщательный осмотр лесного жителя и установили неутешительный диагноз. У бельчонка была обнаружена пневмония, а также перелом лонной кости таза. Стало ясно, что зверёк надолго задержится в госпитале, и впереди его ждет тяжелый путь реабилитации.

Лечение протекало удовлетворительно, и со временем хвостатый малыш стал настолько энергичным, что научился искусно убегать из рук ветеринаров. А вскоре бельчонок и вовсе обзавелся кличкой, сотрудники госпиталя «Зоозащита-НН» назвали его Шпингалет.

Теперь зверёнок здоров и прекрасно себя чувствует, пока что он живет в госпитале и целыми днями играет, ест орешки. Но уже через месяц Шпингалет переедет в центр, где будет жить вместе с другими спасенными животными, так как, к сожалению, возврат зверька в прежнюю среду обитания невозможен.

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