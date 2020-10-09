МИД России рассматривает Нижегородскую область как флагман международного сотрудничества

В Самаре прошел первый межрегиональный форум по международному сотрудничеству «ИнтерВолга». От Нижегородской области спикером выступила директор департамента внешних связей регионального правительства Ольга Гусева. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области.

Директор департамента поделилась с участниками форума опытом развития взаимодействия с зарубежными партнерами. Она отметила, что в 90-ые в Нижегородскую область приезжали из любопытства, так как о регионе было мало что известно, но в нынешнее время всё кардинально изменилось. Теперь о Приволжском федеральном округе знают по всему миру, а зарубежные делегации приезжают с целью партнерства с нижегородскими предприятиями.

- Нижегородская область заключила 29 соглашений о международном межрегиональном сотрудничестве, - подчеркнула Ольга Гусева.

На форму также стало известно о том, что прогрессивная практика Нижегородской области по созданию международных связей была направлена в субъекты всех федеральных округов России как руководство к действию.

- Министерство иностранных дел России рассматривает Нижегородскую область как одного из флагманов международного сотрудничества среди субъектов Российской Федерации. Регион проявляет очень большую активность в этом направлении, – заявил директор департамента по связям с субъектами федерации, парламентом и общественными объединениями МИД России Семен Григорьев.

К тому же, в 2021 году второй форум «ИнтерВолга» может пройти в Нижнем Новгороде. Таким образом, проведение мероприятие будет приурочено не только к 800-юбилею, но и к 30-летию открытия города для посещения иностранцами.

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