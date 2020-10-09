В Нижегородской области выбирают лучшего участкового

В Нижегородской области стартовал Всероссийский конкурс «Народный участковый». Лучшего участкового в регионе выберут с помощью интернет-голосования. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Нижегородской области.

- Интернет-голосование продлится с 7 по 16 октября, - сообщили в ведомстве. – В первом этапе в пятерку лучших вошли пять участников. Их анкеты представлены на сайте ведомства. Отдать свой голос можно за любого понравившегося кандидата. Победитель, набравший наибольшее число голосов, будет представлять наш регион на всероссийском этапе конкурса.

В пятерку лучших по итогам первого этапа конкурса вошли Сергей Дедаев (Шатковский район), Антон Куликов (Нижний Новгород), Владимир Бураков (Спасское), Александр Макаров (Сергач), Дмитрий Телегин (Дзержинск).

Напомним, Всероссийский конкурс "Народный участковый" проходит в нашей стране уже в десятый раз. Приглашаем вас принять участие в голосовании!