Проблемный дом «ЖД Приокский» достроят в Нижнем Новгороде

Принято решение о достройке проблемного дома ЖСК «ЖД Приокский» Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

Жилой дом «Приокский» на улице Жукова между домами №8 и №10 в Нижнем Новгороде достроят. Соответствующее решение было принято на заседании наблюдательного совета Фонда защиты прав участников долевого строительства. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области.

Известно, что достройка дома с помещениями общественного назначения позволит восстановить права 162 граждан. В настоящее время готовность объекта выполнена примерно на 50%, примерная сдача дома запланирована на 4 квартал 2021 года.

- Решение проблем обманутых дольщиков находится у нас на особом контроле. Мы тесно сотрудничаем с фондом по каждому из объектов и благодарны им за очередное положительное решение, - подчеркнул заместитель губернатора Нижегородской области Сергей Морозов.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам!

Вы можете написать нам в личные сообщения группы ВКонтакте или написать на почту kpnn@phkp.ru

Также следите за последними новостями в нашем телеграмм-канале!