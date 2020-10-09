Новое высокотехнологичное оборудование заработало в нижегородской больнице №5

Новый ангиограф с интегрированным модулем для измерения гемодинамических показателей заработал в нижегородской больнице №5. Фото: Александр Воложанин

Заместитель губернатора и министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов посетил с рабочим визитом городскую клиническую больницу №5 Нижнего Новгорода. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области.

Недавно в учреждении заработало новое высокотехнологичное медицинское оборудование. Так, коллектив медучреждения продемонстрировал министру работу ангиографического комплекса для полного исследования кровеносных сосудов.

Также сейчас в больнице устанавливают рентгеновский компьютерный томограф для выполнения исследований сердца и головного мозга.

Оснащение больницы современным оборудованием проходило в рамках нацпроекта «Здравоохранение».

Давид Мелик-Гусенов напомнил, что этой весной врачам и специалистам клинической больницы №5 было нелегко, так как учреждение было переформировано под прием пациентов зараженных коронавирусом. На данный момент, борьба с коронавирусной инфекцией продолжается лишь в одном из отделений, и медики успешно справляются с поставленными задачами.

- В период работы с новой коронавирусной инфекцией мы продолжали оказывать помощь больным с инфарктами, другими заболеваниями сердца, оперировали, в частности, и пациентов, которые заболели коронавирусом. Огромное спасибо за работу докторам, сотрудникам приемного отделения, - отметила главный врач больницы Надежда Сухачева.

Как отметил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, в регион было закуплено медицинское оборудование на сумму более 1,7 миллиарда рублей. Новая техника должна ускорить проведение диагностики и лечение пациента, чтобы возвращение к нормальной здоровой жизни проходило как можно скорее.

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