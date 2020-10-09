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Завершился ремонт южного обхода Дзержинска

Стоимость работ по госконтракту составила 41,9 млн рублей
Кристина БЕРБАСОВА
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Южный обход Дзержинска отремонтировали благодаря национальному проекту

Южный обход Дзержинска отремонтировали благодаря национальному проекту

Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

Приемку ремонтных работ 1,87 километра дороги, которая является южным обходом Дзержинска, провели специалисты Главного управления автомобильных дорог Нижегородской области, при участии сотрудников ГИБДД и представителей администрации Дзержинска. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Как отметил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, подрядчик подошёл к ремонту комплексно. Сначала на участке произвели перекладку магистральной трубы теплоснабжения и канализационных сетей, а затем уже приступили к укладке новой дороги.

Проект ремонта данного участка дороги включал в себя снятие старого дорожного полотна и укладку выравнивающего и верхнего слоя асфальта, нанесение дорожной разметки.

- В этом году в близлежащих поселках и на территории Дзержинска проведен капитальный ремонт областных дорог с очень высокой транспортной загрузкой. Южный обход - основная магистраль двух городских районов, и для Дзержинска эти работы были очень востребованы, - рассказал глава администрации городского округа Иван Носков.

Ремонтные работы проводились в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». На эти цели из федерального и областного бюджета была выделена сумма почти в 42 миллиона рублей.

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