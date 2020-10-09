Глеб Никитин представил потенциал региона руководителям крупнейших компаний страны Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

В Москве прошло мероприятие, на котором губернатор Нижегородской области Глеб Никитин представил потенциал региона руководителям крупнейших компаний страны. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области.

Губернатор рассказал о реализующихся проектах в регионе и отметил области, развивающиеся в ускоренном темпе, в частности, был упомнят IT-сектор.

- Особый проект для Нижнего Новгорода – редевелопмент исторического центра. Он уже поддержан Ростуризмом. Конечно, предполагаются государственные вложения, но не меньшую роль играют частные инвестиции, - рассказал во время своего выступления глава региона.

Было отмечено, что, конечно, большой интерес для Нижегородской области представляют предприятия и компании, работающие в химической промышленности, атомной и финансовой отрасли, в области транспорта, металлургии, телекоммуникаций и IT-технологий.

Как отметил Глеб Никитин, к дальнейшему укреплению партнерских отношений и привлечению инвестиций регион готов.

Завершая своё выступление губернатор пригласил представителей крупного бизнеса на празднование 800-летия Нижнего Новгорода.

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