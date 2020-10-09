Подрядчик приступил к устройству кровли строящейся школы в Новинках

Подрядчик приступил к устройству кровли новой школы в Новинках Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

Новая общеобразовательная школа, рассчитанная на 550 учеников, строится на территории поселка Новинки. Строительство объекта ведётся в рамках федеральной программы «Стимул» нацпроекта «Жилье и городская среда». Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области.

К строительству приступили ещё в марте 2020 года, а примерный срок сдачи объекта — лето 2021 год. В настоящее время работы над строительством школы движутся в соответствии с графиком.

Подрядная компания уже приступила устройству кровли здания новой школы, также проводятся штукатурные работы, монтаж лестниц и установка оконных блоков. Кроме того, рабочие благоустраивают прилежащую территорию и проезды.

- Уже в начале следующего учебного года школа будет готова к приему учеников, - отметил Глеб Никитин.

По проекту трехэтажное здание школы будет состоять из нескольких корпусов, объединенных между собой. Известно, что начальные классы будут обучаться в отдельном блоке здания от средних и старших классов. Кроме того, отдельный этаж здания будет выделен для размещения лыжной базы с помещениями для переодевания и хранения инвентаря.

Капитал, выделенный на строительство нового образовательного учреждения, составляет 583 миллиона рублей.

По словам губернатора Нижегородской области Глеба Никитина, создание новых мест в школах направлено на ликвидацию второй смены в общеобразовательных учреждениях в рамках национального проекта «Образование».

Напомним, что в этом году в регионе по нацпроекту ведется строительство 3 школ и 3 детских садов. Также планируется приступить к реализации проекта по созданию инженерной инфраструктуры к земельным участкам, предоставляемым для выделения многодетным семьям в городе Павлово.

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