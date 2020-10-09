У детского сада №46 в Нижнем Новгороде высадили хвойную аллею Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

В Нижнем Новгороде на территории детского сада №46 высадили 36 елей. Дошкольное учреждение стало одним из 30 победителей интернет-голосования в рамках экопроекта «Хвойный город». Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области.

Как отметил министр экологии и природных ресурсов Нижегородской области Александр Гриднев, такие проекты способствуют экологическому воспитанию подрастающего поколения и созданию благоприятных условий жизни населения. Именно эти цели преследует нацпроект «Экология».

- Приучать людей бережно относиться к природе необходимо с самого детства, именно поэтому мы поддержали идею о том, чтобы высадить хвойную алею на территории детского сада, - поделился Александр Гриднев. - Малыши лично поучаствовали в высадке елочек и пообещали, что будут заботиться о своих «зеленых подопечных».

Всего в 2020 году в регионе планируется высадить 1 000 елей, из них 800 — в Нижнем Новгороде и 200 — в Дзержинске.

Отметим, что в этом году все участники проекта смогут получить по 200 доброрублей.

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