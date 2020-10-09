У Шуховской башни в Дзержинске состоялся концерт классической музыки

Каждый день на башне работает светотехническая подсветка. Фото: Администрация городского округа город Дзержинск

В минувший четверг большим сюрпризом для посетителей Шуховской башни на реке Оке стал творческий вечер классической музыки. Такое мероприятие проводилось впервые, музыкальные номера на саксофоне исполнял преподаватель центральной детской музыкальной школы им. Скрябина Алексей Берсенев. Об этом сообщает администрация городского округа город Дзержинск.

- Шуховская башня в последнее время стала одним из мест притяжения для жителей Дзержинска и Нижнего Новгорода, а в дальнейшем может быть объектом самого большого туристического кластера в Нижегородской области, - рассказала заместитель главы администрации города Дзержинска Ольга Жаворонкова. - Мы надеемся, что посетители прониклись атмосферой культуры и романтики.

Напомним, что торжественное открытие реконструированной Шуховской башни в Дзержинске состоялось 23 сентября. В церемонии открытия принял участие губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, глава города Дзержинска Иван Носков и правнук создателя Шуховской башни Владимир Шухов.

- Я уверен, что после реконструкции это место привлечет еще больше внимания, в том числе со стороны мировой общественности. Это уникальный памятник русского архитектурного авангарда, рекомендованный на включение в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, – заявил на открытии Глеб Никитин.

128 метровую конструкцию Шуховской башни украшают 23 тысячи диодов светотехнической подсветки, полюбоваться которой преимущественно приезжают в вечернее время.

Посмотреть на башню в свободном доступе можно до 22 декабря 2020 года, подсветка работает ежедневно с 18:00 до 00:00. Организаторы просят при посещении соблюдать меры индивидуальной защиты и социальную дистанцию.

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