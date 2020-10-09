4 золотые медали завоевали Нижегородские легкоатлеты с ограниченными возможностями

Четыре золотые медали завоевали нижегородские легкоатлеты с ограниченными возможностями. Фото: Министерство спорта Нижегородской области

Нижегородские спортсмены завоевали четыре золотые и одну серебряную медали на чемпионате России по легкой атлетике среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата (ПОДА). Спортсмены состязались в беге, метании, а также прыжках в высоту и тройном прыжке. Об этом сообщают в министерстве спорта Нижегородской области.

Согласно полученной информации, в соревновании приняли участие 322 спортсмена из 49 регионов страны, а само мероприятие проходило в Сочи в период с 5 по 8 октября.

На чемпионате отличился нижегородский легкоатлет Дмитрий Сафронов, завоевавший сразу две золотые медали на дистанциях 100 и 200 метров.

Первое место заняли также нижегородцы Андрей Вдовин и Петр Михальков на дистанциях 100 и 200 метров, соответственно.

Нельзя не отметить и серебряную медаль, которую в актив нижегородской сборной завоевала Глафира Кузьмина на дистанции 200 метров.

- Результаты наших спортсменов с ПОДА впечатляют. Их хорошая физическая подготовка и позитивный настрой в очередной раз привели к победам на всероссийских соревнованиях. Горжусь подобными успехами, подтверждающими доступность спорта для всех граждан, независимо от их физических возможностей, - подчеркнул министр спорта Нижегородской области Артем Ефремов.

Отметим, что ранее на чемпионате России по спортивному ориентированию среди лиц ПОДА, сборная Нижегородской области завоевала одну золотую, одну серебряную и две бронзовые медали. А на чемпионате России по спорту лиц с интеллектуальными нарушениями нижегородский легкоатлет Владимир Самолюк на дистанции 3000 метров получил второе место.

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