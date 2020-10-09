В посёлке Варнавино завершилось благоустройство центрального парка

В посёлке Варнавино благодаря национальному проекту благоустроили центральный парк Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

Открытие центрального парка состоялось в посёлке Варнавино Нижегородской области. Территорию парка благоустроили в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». На эти цели из федерального и областного бюджета было выделено 3,6 миллиона рублей. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области.

Так, подрядная организация выложила на территории новые пешеходные дорожки, установила новые лавочки и урны. В парке появилась новая сцена и декоративный мостик. Кроме того, был обустроен спуск к набережной. Специалисты также провели озеленение территории.

После открытия в центральном парке прошла эстафета, а также анкетирование жителей о дальнейших пожеланиях преображения в рабочем посёлке.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин отметил, что благоустройство общественных пространств в регионе выходит на финишную прямую. Так, до конца октября должны быть завершены работы на 129 объектах.

- Важно не только благоустроить парк или сквер, но и сделать пространство интересным, приспособленным для проведения массовых мероприятий, интересных жителям. Это могут быть спортивные соревнования, детские праздники, квесты. Именно таким принципом руководствовались в Варнавино, благоустраивая центральный парк, - поделился глава региона.

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