Еще 247 нижегородцев заразились коронавирусом за сутки

По данным на 9 октября 2020 года, общее число зараженных коронавирусной инфекцией в Нижегородской области достигло 34 286 человек. За последние сутки было выявлено 247 новых случая заражения. Об этом сообщает Управление Роспотребнадзора по Нижегородской области.

Однако положительная статистика тоже растёт. На сегодняшний день уже выздоровело 29 312 нижегородцев с ранее подтвержденным диагнозом COVID-19. За последние сутки выписано 227 человек.

Тесты на коронавирус в Нижегородской области сдали свыше миллиона человек. Средний показатель тестирования за неделю составил 302,5 теста на 100 тысяч населения.

Напомним, что ранее губернатор Нижегородской области Глеб Никитин внес поправки в указ о введении режима повышенной готовности на территории региона. В соответствии с ним, режим самоизоляции становится обязательным для пожилых нижегородцев, беременных женщин и людей с хроническими заболеваниями.

Также в регионе усилены меры контроля за соблюдением масочного режима в местах массового скопления людей.

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