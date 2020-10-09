На время хоккейных матчей будет перекрыто движение по проспекту Гагарина

По сообщению департамента транспорта администрации города Нижнего Новгорода стало известно, что 12 и 16 октября временно перекроют движение на участке проспекта Гагарина. Согласно информации, ограничения вступят в силу в семь часов утра и продлятся до десяти часов вечера.

Так, в связи с проведением хоккейных матчей проезд будет запрещен по проспекту Гагарина около дома №29.

В понедельник, 12 октября, нижегородское «Торпедо» встретится на домашней арене с новосибирским хоккейным клубом «Сибирь».

В пятницу, 16 октября, нижегородский хоккейный клуб сыграет против клуба «Автомобилист» из Екатеринбурга. Матч также состоится на домашней арене ХК «Торпедо» в 19:00.

Водителей просят быть предельно внимательными и следовать указаниями дорожных знаков.

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