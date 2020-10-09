ФК «Нижний Новгород» сыграет с калининградской «Балтикой»

Футбольный клуб «Нижний Новгород» 9 октября сыграет с ФК «Балтика» (Калининград) на домашней арене. Об этом сообщили в министерстве спорта Нижегородской области.

- Начало матча запланировано на 18:30 9 октября, - говорится в сообщении. – Вход на стадион будет осуществляться с 17:30 через первый и шестой гейты. Вход для маломобильных граждан и посетителей с колясками будет организован через левый крайний вход первого и шестого гейтов.

К слову, болельщикам футбольного клуба «Нижний Новгород» напоминают, что ношение масок и перчаток на стадионе являются обязательными. Кроме того, на стадионе нужно пользоваться средствами индивидуальной защиты и антисептиками. Также обязательным является соблюдение социальной дистанции.

Кстати, футбольный клуб «Нижний Новгород» распределяет билеты для сотрудников нижегородских больниц на безвозмездной основе. Их можно получить в день матча 9 октября у кассы № 2 у третьего гейта при предъявлении справки о работе в медицинском учреждении.

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