57 классов в Нижегородской области закрыты на карантин по коронавирусу

В Нижегородской области постепенно снижается число классов, закрытых на карантин из-за коронавируса. Об этом на своей странице в Instagram рассказал министр образования Нижегородской области Сергей Злобин.

- По данным на 8 октября, карантин из-за коронавируса введен в 57 классах в 38 школах. Речь идет о школах Нижнего Новгорода, Дзержинска, Выксы, Сарова и других городов Нижегородской области, - сообщил Сергей Злобин. – При этом постепенное улучшение наметилось и в детских садах. Сейчас остаются закрытыми на карантин 42 группы в 25 детских садах. Но, по-прежнему, самая сложная ситуация остаётся на Бору, там закрыто 10 групп в 8 детских садах.

Однако, стоит отметить, что к двум ранее закрытым на карантин школам на Бору и в Краснобаковском районе добавилась третья - Семеновская школа-интернат, в которой обучается 130 учеников. Кроме того, карантин объявлен уже в трёх группах трёх учреждений среднего профессионального образования. Закрыта одна группа в одном из нижегородских вузов.

Также наблюдается постепенно снижение заболеваемости по ОРВИ, так в данный момент сократилось количество школ закрытых на карантин, но увеличилось количество классов. В частности, сейчас на карантин закрыты 83 класса в 24 школах. Отметим, что большая часть из них расположена на территории самого Нижнего Новгорода.

На сегодняшний день на полном карантине остаются кадетская школа-интернат имени Героя России Рожкова в Володарском районе и «Полх-Майдановская» средняя школа в Вознесенском районе

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